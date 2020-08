Polizei muss in zwei Nächten wegen 29-Jährigem ausrücken

Ein 29-Jähriger machte sich in Triptis gleich in zwei Nächten strafbar (Symbolbild).

Triptis. Im Saale-Orla-Kreis mussten Polizeibeamte in gleich zwei Nächten in Folge gegen einen 29-Jährigen Radfahrer ermitteln.

In der Nacht zu Sonntag sowie in der Nacht zu Montag haben Polizeibeamte gleich zwei Mal einen Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, waren Beamte in der ersten Nacht im Saale-Orla-Kreis wegen eines Körperverletzungsdelikts in die Rathenaustraße in Triptis gerufen worden, wo sie einen 29-jährigen Radfahrer feststellten.

Der 29-Jährige habe den Polizisten gegenüber aggressiv reagiert und sie körperlich bedroht. Als die Beamten ihn haben festnehmen wollen, habe der Mann immensen Widerstand geleistet, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten.

Ein Alkoholtest habe einen Wert von 2,35 Promille ergeben. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde gegen den Radfahrer eine Blutentnahme angeordnet.

Außerdem ermittelt die Polizei wegen des Widerstands, der Bedrohung und der Beleidigung gegen Polizeibeamte.

Ein 38-jähriger Radfahrer, der den Mann begleitete , entging knapp einer Anzeige wegen Trunkenheit, da sein Alkoholtest lediglich einen Wert von 1,5 Promille ergeben habe.

29-Jähriger in Triptis erneut wegen Trunkenheit gefasst

In der Nacht zu Montag sind Ermittler wegen eines gestürzten Radfahrers in Triptis ausgerückt. Ein Mann war stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad in der Burkhardstraße gestürzt. Neben der Polizei sei auch der Rettungsdienst alarmiert worden.

Als die Beamten eintrafen, leistete der Mann Widerstand gegen die Rettungskräfte, teilte die Polizei mit. Bei der Überprüfung des Radfahrers stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem Mann um den 29-Jährigen handelte, gegen den sie in der Nacht zuvor bereits Ermittlungen eingeleitet hatten.

Ein erneuter Alkoholtest habe einen Wert von 2,66 Promille ergeben. Eine Blutentnahme sei ebenfalls erneut angeordnet worden.

Es wurde erneut ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 29-Jährigen eingeleitet.

