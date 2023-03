Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen zu politisch motivierten Sachbeschädigungen in Altenburg auf. (Symbolbild)

Polizei nimmt Ermittlungen zu antisemitischen Schmierereien in Altenburg auf

Altenburg. Jetzt ermittelt die Polizei zu den Hakenkreuz- und „Davidstern“-Schmierereien im Stadtgebiet von Altenburg. Bislang noch Unbekannte haben diese Taten am Mittwoch oder Donnerstag verübt.

Unbekannte haben eine Gedenktafel in Altenburg in der Pauritzer Straße antisemitisch beschmiert. Die Tafel weist daraufhin, dass sich an dieser Stelle ein jüdischer Gebetssaal befand, der während der Progromnacht 1938 beschädigt wurde.

Ein weiteres, ebenfalls mit roter Farbe gesprühtes Graffiti eines „Davidsterns“, befand sich nach Angaben der Polizei an der Eingangstür des Amtsgerichtet in der Burgstraße. Beide Taten wurden im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag begangen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den offenbar politisch motivierten Sachbeschädigungen übernommen. Ob beide Graffitis durch dieselben Täter verursacht wurden, will die Polizei herausfinden. Wer etwas gesehen hat oder zu den Schmierereien weiß, soll sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera melden.

