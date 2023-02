Der Mann trat eine Polizistin. Er war nicht zu beruhigen und kam in Gewahrsam (Symbolbild)

Polizei nimmt Randalierer in Gera in Gewahrsam

Ein 25-Jähriger hat sich in Gera gleich mehrere Anzeigen eingehandelt. Da er nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen.

Ein 25-Jähriger randalierte am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Nordstraße in Gera und versuchte dort, eine Hauseingangstür aufzutreten. Wie die Polizei mitteilte, wurde er von Zeugen beobachtet und aufgehalten.

Polizistin getreten und beleidigt

Bis zum Eintreffen der Polizei soll der Mann versucht haben, die Zeugen mit einer Wodka-Flasche zu schlagen, was ihm glücklicherweise aber nicht gelang. Als die Beamten den Sachverhalt aufnehmen wollten, trat der Mann eine Polizistin und beleidigte die anderen Anwesenden.

Da er nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Gegen den 25-Jährigen wurden Anzeigen wegen versuchter Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung sowie wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

