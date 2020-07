Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei rettet verletztes Kätzchen von der Autobahn

Ein herrenloser Kater hat Donnerstagmorgen für Aufregung auf der A4 bei Jena gesorgt. Das schwarz-weiße Kätzchen habe sich verängstigt und durchnässt im Berufsverkehr auf der Autobahn herumgetrieben, teilt die Autobahnpolizei mit. Außerdem hatte die Katze eine Verletzung am Hinterbein.

Entdeckt hat den Ausreißer ein aufmerksamer Autofahrer an der Autobahn 4. Kurz nach 6 Uhr sah er das Häufchen Elend an der Anschlussstelle Jena/Zentrum und informierte die Polizei.

Polizisten fingen das Tier ein und brachten es in die Tierklinik in Jena. Die Katze sei kastriert und sehr verschmust gewesen. Es sei also auf keinen Fall ein verwildertes Tier.

Die Besitzer können ihre Katze im Tierheim in Jena abholen. Das Tierheim ist unter der Rufnummer 03641-210922 erreichbar.

