Polizei stoppt in Gera Autofahrerin mit über drei Promille

Gera. In Gera hat sich eine 44-Jährige völlig betrunken hinters Lenkrad gesetzt. Die Polizei stoppte die Trunkenheitsfahrt.

In Gera hat die Polizei am Donnerstagabend eine völlig betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Freitag informierte, hatte zunächst ein Zeuge auf die Frau aufmerksam gemacht. Die Polizei habe die 44-Jährige dann an einer Tankstelle in der Zopfstraße angetroffen, wobei sie schwankend auf die Beamten zugekommen sei.

Ein Alkoholtest habe über 3,1 Promille ergeben. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, zogen den Führerschein ein und nahmen die Frau mit zur Blutentnahme. Sie erwarte nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.