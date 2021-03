Polizei stoppt in Saalfeld drei angetrunkene Fahrer

Gleich mehrere angetrunkene Autofahrer stoppte die Polizei in der Nacht zum Freitag in Saalfeld. So wurde kurz vor 22 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem VW am Mittleren Watzenbach kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus erfolgte. Des Weiteren wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt- er wurde angezeigt.

Zwischen Mitternacht und 3 Uhr wurden noch zwei weitere Trunkenheitsfahrten entdeckt. Ein 47-Jähriger wurde Am Kirchweg mit seinem Renault gestoppt, ein 61-jähriger Ford-Fahrer in der Geraer Straße. Da beide Männer bei einer Atemalkoholmessung unter 1,1 Promille lagen, wurde auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Test zur Höhe des Alkoholpegels durchgeführt. Die Fahrer müssen sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten, so die Polizei.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen auf unserem Blaulicht-Portal.