Altenburg. Ein 60 Jahre alter betrunkener Mann hat am Freitagabend mit seinem Auto in Altenburg großen Schaden hinterlassen.

Polizei stoppt zerstörerische Autofahrt eines Betrunkenen

Wie die Polizei in Altenburg am Sonntag informiert, gingen bei ihr am Freitagabend mehrere Hinweise über einen Verkehrsunfall in der Frauenfelsstraße, Ecke Wallstraße ein. Vor Ort traf man auf einen 60-jährigen Autofahrer, welcher bis zu diesem Zeitpunkt eine Spur der Zerstörung hinterlassen hatte.

Demnach setzte sich der Mann in der Frauenfelsstraße betrunken ans Steuer seines Autos. Bereits beim Ausparken beschädigte er einen Audi und einen Chevrolet, anschließend stieß er mit seinem Pkw noch gegen ein Haus. Seine Fahrt setzte der 60-Jährige aber über die Wallstraße in Richtung Großen Teich fort. Bis er dort ankam, beschädigte er mit seinem Auto noch zwei Straßenlaternen. Anschließend ging der Mann nach Hause.

Die Polizisten vor Ort bemerkten demnach schnell, dass von dem 60-Jährigen Alkoholgeruch ausging. Der nun folgende Vortest ergab einen Wert von 1,67 Promille, woraufhin er zur Blutprobenentnahme ins Klinikum gefahren wurde.

Nur kurze Zeit später erschien der Mann wieder an der letzten von ihm verursachten Unfallstelle und wollte in sein Auto einsteigen. Daraufhin nahmen die Polizisten vor Ort dem 60 Jahren alten Mann die Autoschlüssel weg und stellten diese sicher.

Der Mann muss sich nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr sowie unerlaubten Entfernens von mehreren Unfallorten verantworten. Der Gesamtschaden bewegt sich laut Polizei im niedrigen fünfstelligem Bereich.