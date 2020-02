Gera. Ein Portemonnaie mit einer Geldkarte ist in Gera gestohlen worden. Beim Abheben vom Konto der Geschädigten wurden zwei Frauen gefilmt.

Polizei sucht mit diesem Foto nach einer mutmaßlichen Diebin

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einer Frau, die in einen Geldbörsendiebstahl verwickelt sein könnte.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Börse bereits am 21. Februar 2019 gestohlen. Mit einer Geldkarte, die sich in der Börse befand, wurde danach unrechtmäßig Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Eine Frau hebt in einer Geraer Bank Geld mit einer gestohlenen Geldkarte ab. Foto: Polizei

Auf der Videoüberwachung in der betroffenen Bank in der Zeulsdorfer Straße in Gera ist zu sehen, dass zwei Frauen gegen 16.40 Uhr Geld abgehoben hatten.

Von einer der Täterinnen liegen nach Polizeiangaben nun Fotos vor.

Wer Hinweise zur Identität beziehungsweise zum Aufenthalt der abgebildeten Person geben kann, solle sich unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 an die Polizei in Gera wenden.

