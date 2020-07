Saalfeld. Ein 21-Jähriger ist in eine Gartenhütte in Saalfeld eingebrochen. Als die Polizei kam, durchwühlte er gerade die Räumlichkeiten.

Polizei überrascht Einbrecher in Saalfeld auf frischer Tat

Ein aufmerksamer Bürger hat am Montagvormittag beobachtet, wie ein Mann in Saalfeld am Schlossberg in eine Gartenhütte eingebrochen ist. Der Bürger informierte die Polizei.

Die Polizei ertappte den Mann auf frischer Tat beim Durchwühlen der Räumlichkeiten. Wie die Polizei mitteilt, war der 21-jährige polizeibekannte Mann zuvor über einen Zaun gestiegen und hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in die Gartenhütte zu gelangen.