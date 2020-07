Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei warnt – Handwerker reparieren Dach und kassieren kräftig ab

Wie die Polizei in Suhl am Mittwoch mitteilt, standen die drei Männer am Freitag vergangener Woche vor der Haustür eines 71-Jährigen. Demnach boten sie an, Dachreparaturen für 100 Euro pro Hausseite durchzuführen. Der 71-Jährige ging auf das verlockende Angebot ein. Noch am Freitag und auch am Montag führten die Männer die versprochenen Reparaturen am Dach durch.

Allerdings übergaben sie dem 71-Jährigen als Abschluss ihrer Arbeiten eine Rechnung von insgesamt 21.500 Euro. Weil der Mann die Rechnung scheinbar so akzeptierte, packten die Täter auch noch die Mehrwertsteuer mit oben drauf, was den 71-Jährigen zusätzliche 3000 Euro kostete.

Der Mann übergab den Handwerkern den gesamten Betrag in bar. Anschließend fuhren die Männer in einem Transporter mit Hannover Kennzeichen (H) auf und davon.

Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor derartigen Haustürgeschäften. Man solle auf gar keinen Fall mit unbekannten Handwerkern auch nicht mündlich irgendwelche Verträge abschließen! Man soll sich wenn dann immer einen schriftlichen Kostenvoranschlag anfertigen lassen. Man kann sich auch Bedenkzeit erbeten und diese nutzen, um Informationen über die vermeintliche Firma in Erfahrung zu bringen.