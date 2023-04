Polizeieinsatz bei Schützenfest in Kleinaga: 30 Personen schlagen sich mit Fäusten und Biergläsern

Kleinaga. Eine Schlägerei auf einem Schützenfest hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. In einen Streit hatten sich immer mehr Anwesende eingemischt, so dass daraus eine Schlägerei mit 30 Personen entstand.

Mehrere Polizeistreifen aus Gera, Altenburg, der Diensthundestaffel, der Autobahn- sowie der Bereitschaftspolizei und auch mehrere Rettungswagen sind Sonntagnacht, gegen 0.35 Uhr, nach Kleinaga zum dortigen Schützenfest ausgerückt.

Dem Einsatz vorausgegangen war eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Gelände der dortigen Feuerwehr in der Reichenbacher Straße. Zwei Anwesende waren zunächst verbal in Streit und wenig später auch körperlich aneinandergeraten. Weitere anwesende Gäste mischten sich schließlich in das Geschehen ein, woraus sich letztlich eine Schlägerei von ungefähr 30 Personen entwickelte. Die Beteiligten setzten dabei nicht nur Fäuste, sondern zum Teil auch Biergläser und Biertischgarnituren als Tatmittel ein.

Sechs Angreifer identifiziert, zwölf Personen verletzt

Einige Angreifer flüchteten, als die Polizei eintraf, konnten jedoch zum Teil gefasst werden. Letzten Endes wurden bislang sechs Angreifer namentlich identifiziert. Es handelt sich hierbei um Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren. Außerdem verzeichneten die Beamten zwölf leicht verletzte Personen im Alter von 15 bis 45 Jahren, die im Rahmen der Schlägerei verletzt und medizinisch versorgt wurden.

Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. den Beteiligten geben können - Telefonnummer: 0365/82341465.

