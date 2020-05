Hilfeschreie sorgten in Erfurt für einen Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Erfurt . In Erfurt ist die Polizei am Freitag zu einem vermeintlichen Beziehungsdrama ausgerückt. Nachdem sie vor Ort den wahren Grund für die Hilfeschreie erfuhr, sei sie „schmunzelnd“ wieder abgerückt.

Polizeieinsatz nach Hilfeschreien in Erfurt

Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Freitag in Erfurt gegeben. Wie die Polizei informierte, hatte ein Zeuge beobachtet, wie eine Frau auf einem Balkon in eine Wohnung gezerrt wurde. Anschließend hörte man Hilfeschreie.

Die Beamten nahmen die Lage Ernst und rückten in die Wohnung ein. Hier seien sie jedoch auf keine verängstigte, sondern eine durchnässte Frau gestoßen. Ihr 27-jähriger Freund habe sich einen Scherz erlaubt und sie auf dem Balkon mit einer Wasserpistole bespritzt.

Da ihr die außerplanmäßige Dusche nicht Recht war, hatte sie ihren Unmut lautstark kundgetan. Schmunzelnd konnten die Polizisten wieder abrücken.