Polizeieinsatz nach Notruf: Bange Minuten bei der Sparkasse Eisenberg

Polizeieinsatz am Großen Brühl in Eisenberg nach einem Notruf aus der dortigen Sparkassenfiliale.

Eisenberg. Ein Notruf hat am Dienstagmittag einen Polizeieinsatz am Großen Brühl in Eisenberg nach sich gezogen. Warum sich die Geschehnisse als Fehlalarm erweisen.

Polizeiwagen mit Blaulicht und und Polizeibeamte in Uniform am Dienstagmittag vor der Eisenberger Filiale der Sparkasse Jena-Saale-Holzland. Der Polizeieinsatz vor dem historischen Bankgebäude mitten im Zentrum der Kreisstadt an der Ortsdurchfahrt der stark befahrenen Landesstraße 3007 sorgt für Aufsehen. Autos, die den Brühl passieren oder in die Fabrikstraße abzweigen wollen, kommen wegen des Blaulichteinsatzes nur mit Mühen durch. Was ist passiert?

„In unserer Landeseinsatzzentrale ist um 12.10 Uhr ein Überfall-Alarm aus der Sparkassenfiliale eingegangen“, sagt wenig später auf Nachfrage unserer Redaktion der Sprecher der Landespolizeiinspektion Jena, Daniel Müller. Die Polizei habe sofort reagiert und drei Streifenwagen mit Einsatzkräften zur Filiale am Großen Brühl geschickt. Zeitgleich habe die Landeseinsatzzentrale mit Rückfragen an die Sparkassenfiliale versucht, die Lage zu klären.

Notruf entpuppt sich als Fehlalarm

„Dabei hat sich schnell herausgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat“, sagt Polizeisprecher Müller. Ansonsten wäre die Polizei mit einem ganz großen Einsatzkommando zum Großen Brühl in Eisenberg ausgerückt. Ob der Fehlalarm im Zusammenhang mit dem Geldtransporter gestanden habe, der neben dem Eingang der Filiale gestanden hat, sei nicht sicher. Wenig später dann schon komplette Entwarnung: Zwei Mitarbeiter der Sparkasse kommen vor die Tür und verabschieden sich nach einem kurzen Gespräch von den Polizeibeamten.

„Ich bin froh, dass es sich nur um einen Fehlalarm gehandelt hatte“, sagt später am Dienstag auf Nachfrage Sparkassen-Vorstandsmitglied Thomas Schütze. Banküberfälle seien hier zum Glück selten. An verschiedenen Bankautomaten, wie in Eisenberg oder Hermsdorf, hatten sich Kriminelle in der jüngeren Vergangenheit zu schaffen gemacht. Überfälle auf Filialen, etwa in Hermsdorf oder Bürgel, lägen schon viele Jahre zurück.

Notfallplan und gut gesichertes Bargeld

Um es Bankräubern schwer zu machen, beugt die Sparkasse vor. „Es gibt ein Notfallkonzept, Schulungen für unsere Führungskräfte und die Sensibilisierung unserer Mitarbeiter. Die Umsetzung wird hausintern regelmäßig geübt, auch mit Evakuierungen“, erläutert Thomas Schütze. Dabei sei der Sparkasse die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter wichtig, für den Ernstfall stehe auch eine psychologische Betreuung bereit. Weitere Details dazu erläutert Schütze aus Sicherheitsgründen nicht. Dankbar sei er aber, so das Vorstandsmitglied, dass die Zusammenarbeit mit der Polizei gut funktioniere – wie der Fehlalarm am Dienstag aus Eisenberg gezeigt hat. Wichtig sei auch, dass den Fahrern der Geldtransporte nichts passiere.

Auch das Geld ihrer Kunden hat die Sparkasse vorsorglich gut gesichert. „Die Kassenbestände vor Ort halten wir extrem klein“, erläutert Schütze. „Das Geld liegt hinter einem Zahlenschloss, damit es nicht zur Versuchung wird.“ Sollten Bankräuber doch versuchen, mit einem Sprengsatz an das Bargeld zu kommen, dann würden die Scheine sofort mittels einer Farbpatrone entwertet. „Es lohnt sich also nicht, wir haben alles gut verwahrt“, versichert Sparkassenvorstand Schütze.