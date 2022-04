Polizeihubschrauber in Jena im Einsatz: Täter auf der Flucht

Jena. Warum am Sonntag viele Bewohner in Jena zeitig am Morgen geweckt worden sind.

Der Polizeihubschrauber über Jena hat am Sonntagmorgen zwischen 5 und 6 Uhr viele Bewohner geweckt. Wir haben bei der Landeseinsatzzentrale der Polizei nachgehakt, warum die Maschine im Einsatz war.

Demnach sei der Hubschrauber zur Unterstützung einer Fahndungsmaßnahme ausgerückt. Laut Landeseinsatzzentrale hatte es in Jena gegen 4.40 Uhr den Versuch gegeben, einen Geldautomaten in der Winzerlaer Straße an der Bushaltestelle Beutenberg Campus aufzubrechen. An diesem Standort befindet sich ein sogenannter Drive-In-Geldautomat. Allerdings seien die Täter von einem Sicherheitsdienst gestört worden und ohne Beute geflohen, wie ein Polizeisprecher sagte. Laut Polizei entstand am Geldautomat und an einer Zugangstür zum Automatenhäuschen aber ein "erheblicher Sachschaden durch massive Gewalteinwirkung".

Fahndung läuft ohne Hubschrauber weiter

Bislang konnten die Einsatzkräfte die Täter nicht stellen, suchen aber weiter nach den unbekannten Personen. Ob es sich um eine Bande handelt, die Geldautomaten sprengt, sei nun ebenso Aufgabe der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, melden sich bei der Polizei.

Hintergrund: Banden bilden Personal in Trainingszentren aus

Gewöhnlich brauchen die Mitglieder solcher Banden nur wenige Minuten, um Geldautomaten zu sprengen. Ein junger Täter aus den Niederlanden hatte Anfang des Jahres bei seinem Prozess vor dem Landgericht Gera erläutert, wie er für die Tätigkeit angeworben und in einem Trainingszentrum ausgebildet worden war. Die Bande war mit einem Mietwagen zu einem eigens in Gera stationierten Fluchtwagen gebracht worden. Weil er am Tatort und im Fahrzeug Genspuren hinterlassen hatte, konnte er identifiziert werden. Das Landgericht verhängt eine Jugendstrafe von drei Jahren und zwei Monaten gegen den Sprengmeister, der mit zwei Komplizen 9000 Euro erbeutet hatte.

