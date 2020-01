Berga. Bei einem Unfall auf der B 175 bei Berga ist am Mittwoch ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Radfahrer bei Unfall auf Bundesstraße schwer verletzt

Gegen 13.40 Uhr wurde am Mittwoch die Greizer Polizei alarmiert, weil es auf der Bundesstraße 175 am Ortseingang des Bergaer Ortsteiles Markersdorf – an der Kreuzung Berga/Markersdorf/Wolfersdorf – zu einem schweren Unfall gekommen war.

Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort war es aus noch unbekannten Gründen zu einer Kollision zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem 63-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Der 55-jährige Landwirt habe den Fahrradfahrer mit seinem Gespann beim Kreuzen der Bundesstraße erfasst, so die Polizei.

Der 63-Jährige stürzte und geriet unter das Fahrzeug. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Universitätsklinikum Jena geflogen.

Die Straße aus Markersdorf wurde für mehrere Stunden gesperrt, aus Berga und aus Zwirtschen leitete die Polizei den Verkehr um.

