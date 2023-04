Bei einem Unfall in Gotha ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Radfahrer bei Unfall in Gotha schwer verletzt

Gotha. Bei einem Unfall in Uelleben bei Gotha ist am Dienstag ein 71 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden.

Am Dienstagnachmittag ist ein 71 Jahre alter Radfahrer in der Boilstädter Straße in Gotha Uelleben schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben war der Mann mit seinem Rad durch zwei Poller gefahren und übersah eine von links kommende Hyundai-Fahrerin.

Die 59-Jährige konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Er wurde dadurch schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

