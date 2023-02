Radfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrer haut einfach ab

Ein Radfahrer wurde in Eisfeld bei einem Unfall mit einem Auto verletzt (Symbolbild).

Eisfeld. Nach einem Unfall in Südthüringen ist ein Autofahrer einfach weggefahren, obwohl ein Radfahrer verletzt wurde. So wird der flüchtige Autofahrer beschrieben.

Bei einem Unfall in Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ist am Donnerstag gegen 11.10 Uhr ein Fahrradfahrer verletzt worden, der an dem Unfall beteiligte Autofahrer fuhr einfach weg.

Wie die Polizei mitteilt, missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des Radfahrers und erfasste diesen. Als der Rettungsdienst am Unfallort eintraf und den 69-jährigen Radfahrer versorgte, haute der Autofahrer in unbekannte Richtung ab.

Laut Aussage eines unabhängigen Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen VW Caddy mit Schmalkalden-Meiningen-Kennzeichen handeln. Der Fahrer soll ungefähr 35 Jahre alt sein, eine Brille tragen und dunkle Haare haben.

Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Hildburghäuser Polizei (03685 778-0).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.