Radfahrerin provoziert Unfall und flieht: Polizei bittet um Hinweise

Herges-Hallenberg. Wer kann Angaben zu einer Radfahrerin machen, die für einen Verkehrsunfall am Dienstagabend verantwortlich ist?

Die Polizei sucht in Herges-Hallenberg nach einer unbekannten Radfahrerin, die am Dienstagabend gegen 18 Uhr einen Verkehrsunfall auslöste. Sie sei auf einer Busspur in der Suhler Straße gefahren und plötzlich ausgeschert, ohne nach hinten zu sehen. Eine 29-jährige Hyundai-Fahrerin konnte rechtzeitig bremsen, ein hinter ihr fahrender Mopedfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der 20-Jährige sei auf das Auto aufgefahren und dabei die Heckscheibe zerstört. Er zog sich mehrere Schnittverletzungen sowie eine Verletzung an der Schulter zu. Der Mopedfahrer kam zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.

Die Radfahrerin sei vom Unfallort geflohen. Die Polizei sucht nun nach ihr und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03681 369-225 mitzuteilen.

