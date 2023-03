Nach einer Prügel-Attacke auf eine 80 Jahre alte Frau ist ein Mann in Meiningen auf die Dienststelle gebracht worden.

Randalierer verletzt in Meiningen Rentnerin: 37-Jähriger schlägt Seniorin ins Gesicht

Meiningen. Ein Mann hat in Meiningen eine 80-Jährige mit voller Wucht geschlagen, nachdem er sie zuvor beleidigt hatte. Anschließend lief er weiter - und lachte.

Außer Rand und Band war am Montag ein 37-Jähriger in Meiningen. Beim Vorbeigehen an einer 80-jährigen Seniorin beleidigte er laut MDR-Polizeibericht die Frau, die ihm entrüstet antwortete. Daraufhin schlug ihr der Mann mit voller Wucht ins Gesicht, lachte und lief davon.

Die zu Hilfe gerufenen Polizisten konnten den Übeltäter schnell ausfindig machen. Doch auch bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen wusste er sich nicht zu benehmen, wehrte sich und verletzte einen Beamten.

Der renitente und aggressive Mann wurde zur Dienststelle gebracht, die Seniorin musste im Krankenhaus behandelt werden.

