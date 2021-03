Spur der Verwüstung in Jena: Polizei mehrere Stunden im Einsatz

Die Polizei war am Sonnabendabend wegen massiver Randalen in die Jenaer Innenstadt gerufen worden.

Jena Unbekannte hinterlassen Sonnabendabend eingeschlagene Scheiben und Ladentüren sowie beschmierte Geschäfte. Die Stadt verurteilt die Angriffe, die FDP will das Thema in den Landtag bringen.

Rund 20 vermummte Unbekannte haben am Sonnabendabend in der Jenaer Innenstadt eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Sie schlugen Fensterscheiben und Ladentüren von mehreren Geschäften im Bereich Löbdergraben und Markt ein und besprühten Gebäude mit schwarzer Farbe. Nach Aussage der Polizei in Jena waren unter anderem die Sparkassenfiliale und die Merkurbank betroffen.

Mehrstündiger Polizeieinsatz in Jena

Die größten Schäden richteten die Täter nach Polizeiinformationen an der Filiale der Rossmann-Drogerie an. Die Polizei war gegen 20.30 Uhr erstmals informiert worden, danach gingen mehrere Anrufe von besorgten Bürgern ein. Der Polizeieinsatz an den Tatorten dauerte mehrere Stunden an.

Trotz des sofortigen Polizeieinsatzes gelang nach Angaben der Polizei den Tätern die Flucht. Die Beamten suchen Zeugen der Attacke unter Telefon 03641 810. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Höhe des Sachschadens und das Motiv waren zunächst unklar.

Stadt verurteilt Zerstörungswut scharf.

Die Stadt verurteilt die Zerstörungswut scharf. „Dass es dabei um politische Forderungen gehen soll, ist doch nur ein Feigenblatt. Hier sind schwere Straftaten begangen worden, die ganz klar auch als solche verfolgt werden müssen. Die Täter wollen damit Angst erzeugen", erklärte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und kritisierte, dass die ohnehin durch die Pandemie geschädigten Einzelhändler nun zusätzlich betroffen sind. . Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU) ergänzte, dass die Stadt solche Attacken nicht hinnehmen werde

FDP will Randale im Landtag diskutieren

Die FDP will die nächtlichen Randale zum Thema im Landtag machen und spricht laut Mitteilung von einem Angriff auf den Rechtsstaat. Landeschef Thomas Kemmerich mutmaßt, dass in der Stadt ein Klima der Angst und Gewalt verbreitet werden soll und fordert SPD-Innenminister Georg Maier (SPD) auf, Vorschläge für einen besseren Schutz vorzulegen.

Erst am 11. November waren rund 50 vermummte Randalierer durch Jena gezogen. Zuletzt konzentrierten sich im Anschluss daran die Ermittlungen gegen zwei Frauen.

