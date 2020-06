Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rasenmäher aus Nordhäuser Markt gestohlen - Bahnschwellen brennen

Rasenmäher in Nordhausen gestohlen

Sonntag brachen Unbekannte über den Zaun in einen Einrichtungsmarkt am Uthleber Weg in Nordhausen ein und nahmen mehrere Rasenmäher und Fahrradbeleuchtung mit. Die Polizei schätzt den Wert der Sachen auf 1000 Euro.

Die Tat geschah zwischen 5.25 und 22.10 Uhr. Wer in dem Zeitraum etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer: 03631/960.

Bahnschwellen brennen in Bleicherode

Sonntag gegen 17.20 Uhr rückte die Feuerwehr zu brennenden Bahnschwellen an der ehemaligen Gleisanlage in Bleicherode an. Die Flammen hatte sie schnell im Griff. Die Polizei geht davon aus, dass die hölzernen Schwellen mutwillig in Brand gesetzt wurden und nimmt telefonisch Zeugen-Hinweise unter 03631/960 entgegen.

