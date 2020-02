Der Betreiber einer Spielhalle in Neustadt ist überfallen worden (Symbolfoto).

Neustadt an der Orla. Ein Maskierter hat eine Spielhalle in Neustadt ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach einem Mann, der ein auffälliges Kleidungsstück trug.

Raubüberfall auf Spielothek in Neustadt: Mann mit Messer bedroht

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Montag in Neustadt an der Orla eine Spielhalle ausgeraubt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Betreiber einer Spielhalle in der Ziegenrücker Straße beim Abschließen überfallen. Er informierte gegen 1 Uhr die Polizei.

Der maskierte Unbekannte bedrohte den Betreiber der Spielhalle mit einem Messer und einem Schlagstock und forderte die Herausgabe einer Geldkassette aus dem Tresor.

Der Räuber flüchtete mit mehr als 3000 Euro Bargeld aus der Spielothek. Eventuell fuhr er mit einem zuvor abgestellten Fahrzeug davon.

Die Polizei suchte den Täter in der Nähe der Spielhalle und in Richtung der Autobahn – allerdings erfolglos.

Der Beschuldigte soll etwa 175 cm groß und schlank gewesen sein, zudem habe er mit ausländischem Akzent gesprochen. Sein Gesicht habe er mit einer Strumpfmaske verdeckt und sei er mit einem schwarz glänzenden Kapuzenmantel bekleidet gewesen. Er habe außerdem einen Rucksack dabeigehabt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können oder Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter Telefon 03672-4171464 zu melden.

