Razzia nach Böllerschmuggel

Auf der Suche nach illegalen Spreng- und Feuerwerkskörpern ist die Bundespolizei nach eigenen Angaben am Montag in Gräfenroda und Frankenhain (Ilmkreis) fündig geworden. Die Experten der Entschärfungsgruppe der Bundespolizei stellten in einem der Objekte 24 und in einem weiteren Objekt zwei nicht zugelassene Böller fest. Zudem fiel den Ermittlern eine geringe Menge illegaler Betäubungsmittel in die Hände.

Das Amtsgericht im bayerische Hof hatte die Razzien veranlasst, nachdem vier Verdächtige im Alter von 18 Jahren vor zweieinhalb Wochen an der Grenze zwischen Tschechien und Bayern mit 20 Kilogramm nicht zugelassener Feuerwerkskörper erwischt worden waren. Außerdem hatte einer der Beschuldigten laut Bundespolizei eine Softair-Pistole ohne Prüfzeichen bei sich.

Die Staatsanwaltschaft in Hof ermittelt gegen die vier jungen Männer unter anderem wegen des illegalen Erwerbs, der Beförderung und des illegalen Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen. Die Bundespolizei hatte Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzt und gegen das Waffengesetz eingeleitet.