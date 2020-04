Dieses Illustrationsfoto entstand beim völlig legalen Angelcamp im Rahmen des Ferienpasses am Speicher Kromsdorf.

Kromsdorf. Jugendliche trafen sich in verbotener Runde

Regelverstoß am Lagerfeuer bei Kromsdorf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regelverstoß am Lagerfeuer bei Kromsdorf

Zehn bis fünfzehn Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren haben am Samstagabend am Kromsdorfer Stausee ein Lagerfeuer entzündet und geangelt. Sie versammelten sich dabei als Gruppe und hielten die erforderlichen Mindestabstände nicht ein. Als sie die eingesetzten Streifenwagen erblickten, flüchteten sie in alle Himmelsrichtungen. Vier Personen konnten noch vor Ort gestellt werden. Sie müssen sich nun mit den entsprechenden Anzeigen auseinandersetzen.