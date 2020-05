Die Polizei stellte in Piesau eine Reichskriegsflagge sicher. (Symbolbild)

Piesau. Unbekannte befestigten eine Flagge mit verfassungswidrigen Symbolen in einem Baum. Die Polizei sucht Zeugen.

Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz in Piesau aufgehängt

Bisher unbekannte Täter hatten in Piesau im Landkreis Sonneberg eine Reichskriegsflagge mit einem Hakenkreuz für jedermann sichtbar in einen Baum gehängt. Laut Polizei wurde dieser Vorfall am Vormittag des 1. Mai entdeckt.

Die Flagge wurde von der Polizei sichergestellt, wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde außerdem Strafanzeige gestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Telefonnummer 03672 / 4170 zu melden.