Rollendes Auto kann in Südthüringen nur durch Zaun gestoppt werden

Meiningen. Eine 77-Jährige hat ihr Auto nicht richtig gesichert. Kurze Zeit später machte sich das Fahrzeug selbstständig.

Ein rollendes Auto wurde am Montagmorgen in der Berliner Straße in Meiningen nur durch einen Zaun gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, stellte die 77-jährige Besitzerin das Fahrzeug auf einem Parkplatz ab. Sie stieg aus, vergaß aber, das Auto richtig zu sichern, damit es nicht wegrollt.

Das Auto machte sich kurze Zeit später selbstständig und rollte über die Fahrbahn. Es überfuhr einen Bordstein und krachte in einen Doppelstabmattenzaun. Am Auto und dem Zaun entstand ein Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

