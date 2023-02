Ein 50-Jähriger stürzte in Meiningen mit seinem Rollstuhl in einen Graben. (Symbolbild)

Rolli-Fahrer verliert Kontrolle und stürzt zwei Meter in Südthüringen

Meiningen. Ein Rollstuhl-Fahrer in Meiningen stürzte Montagabend zwei Meter tief eine Böschung hinab und verletzte sich. Aus eigener Kraft war kein Entrinnen möglich.

Zwei Meter tief stürzte am Montagabend in Meiningen ein 50-jähriger Rollstuhl-Fahrer hinab. Nach Angaben der Polizei verlor er die Kontrolle über seinen Elektro-Rollstuhl gegen 18 Uhr in einer Parkanlage.

Der 50-Jährige stüzte in den Bleichgraben und kam im Wasser zum Stehen. Er konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Feuerwehr und Polizei zogen ihn raus. Da er leicht verletzt war, wurde der 50-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

