Nach der Protestaktion von Bauern in Berlin begann für Tausende Treckerfahrer am Mittwochmorgen die Rückreise.

Erfurt/Berlin. Nach der Traktorsternfahrt nach Berlin müssen sich Autofahrer in Thüringen heute auf landwirtschaftliche Fahrzeuge auf Rückreise einstellen.

Rückkehr von Traktorsternfahrt ausschließlich über Land- und Kreisstraßen

Anders als zunächst gemeldet, erfolge die Rückfahrt der Versammlungsteilnehmer nicht in geschlossenen Konvois über die Autobahnen, sondern individuell, teilte die Landespolizeidirektion in Erfurt mit. Bereits seit Mittwochmorgen 5 Uhr sind Traktoren unterwegs, um in kleineren Gruppen die Heimfahrt anzutreten. Die Autobahnen werden dafür nicht mehr genutzt, sondern ausschließlich Land- und Kreisstraßen.

Nach der Traktorsternfahrt und der Kundgebung in Berlin hatte der Versammlungsanmelder die Rücknahme der angemeldeten Versammlungen „Rückfahrt aus Berlin“ erklärt. Demzufolge werden die Autobahnen nicht mehr als Versammlungsraum genutzt würden.

Alle Verkehrsteilnehmer auf den Land- und Kreisstraßen werden daher gebeten, sich besonders heute auf landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Straßen in Thüringen einzustellen.

