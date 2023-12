Schlägerei auf Eichplatz – Goethegalerie auf 45 Metern mit Farbe besprüht

Auf dem Eichplatz in Jena ist es zu einer Schlägerei zweier Personengruppen gekommen. (Symbolbild)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen kam es laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Döner-Imbisses auf dem Eichplatz in Jena. Hierbei wurde mindestens ein 25-jähriger Mann leicht verletzt. Er und sein Begleiter wurden von einer vierköpfigen Personengruppe angegriffen. Noch vor Eintreffen der Polizei konnten die Täter die Flucht ergreifen. Zeugen zum Sachverhalt melden sich bitte bei der Polizei Jena unter Telefon 03641/81-0.

Auf getuntem E-Bike mit Drogen unterwegs

In den frühen Morgenstunden des 24. Dezember wurde ein 22-jähriger Nutzer eines E-Pedelecs in der Saalbahnhofstraße in Jena einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das E-Bike getunt war und eine Geschwindigkeit von mehr als 35 km/h erreichte. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Jenaer noch illegale Betäubungsmittel aufgefunden und eingezogen.

Fassade der Goethegalerie auf 45 Metern besprüht

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde die Fassade der Goethegalerie im Bereich des Ernst-Abbe-Platzes durch ein Graffiti beschädigt. Bislang unbekannte Täter sprühten eine Wellenlinie und den Schriftzug „ACAB“ mit schwarzer Sprühfarbe in einer Gesamtlänge von etwa 45 Metern an die Wand. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei melden.

