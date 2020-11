Schloss eines Imbisses mit stinkender Substanz verklebt – Feuerwehr sperrt Bereich ab

Suhl. In einem Einkaufscenter in Suhl haben Unbekannte das Schloss eines Imbisses verklebt. Außerdem war ein übler Gestank wahrzunehmen. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Mann informierte Dienstagmorgen die Polizei, weil an seinem Imbiss in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl das Schloss verklebt wurde. Außerdem war ein übler Gestank wahrzunehmen.

Die Beamten des Inspektionsdienstes kamen zum Einsatzort und stellten fest, dass eine stinkende Substanz in das Schloss eingebracht und anschließend verklebt wurde. Ebenso war ein weiterer Imbiss dieses Centers betroffen, heißt es in der Polizeimeldung.

Bereich wurde abgesperrt

Die Feuerwehr sperrte den Bereich und sicherte Proben. Um was es sich genau gehandelt hat, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizisten ermitteln zur Sachbeschädigung und suchen nun Zeugen, die Hinweise geben können. Die Taten ereigneten sich in der Zeit von Montag bis Dienstagmorgen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0.

