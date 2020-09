Schmierereien im Raum Greiz: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei ermittelt im Raum Greiz gleich in zwei Fällen von Vandalismus. In Zeulenroda haben unbekannte Täter in der Zeit vom 27. August bis zum 31. August die Eingangstür eines Wahlkreisbüros in der Greizer Farbe mit roter Farbe beschmiert.

Von Montag bis Dienstag haben Unbekannte aber auch in der Pohlitzer Straße in Greiz Schmierereien hinterlassen. Sie beschmierten laut Polizeiangaben die Hauswand eines Mehrfamilienhauses mit schwarzer Farbe.

In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern liefern können. Angaben können unter den Telefonnummern 0365 / 8234-1465 und 03661 / 6210 gemacht werden.