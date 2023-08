Blick auf Kirchplatz und in die Rathausgasse in Jena, wo die Festnahme stattfand.

Schockanruf in Jena: Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Jena. Die Polizei verzeichnet einen Fahndungserfolg, weil eine Familie in Jena richtig reagiert hat: Wie Banden unbescholtene Bürger zu Handlangern machen.

Ein in Jena festgenommener Helfer einer Betrügerbande, die Menschen mit Schockanrufen um Geld prellt, sitzt im Gefängnis. Das Amtsgericht Gera erließ einen Haftbefehl gegen den aus Polen stammenden Mann. Die weiteren Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Betruges sollen zeigen, ob er nur ein Handlanger war oder zu den Hintermännern gehört.

Am vergangenen Freitag hatten zunächst eine unbekannte Täterin sowie eine weitere unbekannte Täterin, die sich als Polizistin ausgab, bei der in Jena lebenden Geschädigten angerufen und vorgegeben, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. „Im weiteren Verlauf hat sich auch ein weiterer Täter in die Kommunikation mit der Familie der Geschädigten eingeschaltet, der sich als Staatsanwalt ausgab und erklärte, die Inhaftierung der Tochter könne durch Zahlung von 60.000 Euro in bar abgewendet werden“, sagt Oberstaatsanwalt Horst Sauerbaum von der Staatsanwaltschaft Gera.

Rückfrage bei Familie zeigte, das Lügner am Telefon saßen

Die Familie der Geschädigten hat jedoch richtig reagiert und durch einen Anruf beim Ehemann der Tochter geklärt, dass es den geschilderten Verkehrsunfall nicht gab. Sie schaltete daraufhin die Polizei ein. Gemeinsam gelang es, eine Geldübergabe im Jenaer Stadtzentrum zu vereinbaren. Mehrfach änderte sich kurzfristig der Ort. Schließlich gelang die Festnahme des Mannes im Bereich der Rathausgasse.

„Nun gilt es herauszufinden, ob er zum Netzwerk gehört oder nur das letzte Glied in der Kette war“, sagt Daniel Müller, Sprecher der Landespolizeiinspektion Jena. Besonders schwierig sei es, an die Hintermänner heranzukommen, weil sie teils unbescholtene Bürger ohne ihr Wissen als Handlanger einsetzen. „Sie bieten Stellen als Pizzabote oder Kurierfahrer“, berichtet Müller. Nach einigen normalen Aufträgen folgen besondere Anforderungen. Etwa, dass sie Pizzen vorm Hauseingang ablegen und den neben dem Mülleimer deponierten Geldumschlag mitnehmen sollen.

Bei Schockanrufen nicht auf die Forderungen eingehen

Müller rät, dass Angerufene bei Schockanrufen nicht auf die Forderungen eingehen und sich möglichst direkt bei den Verwandten erkundigen, ob wirklich eine Notlage besteht. Danach sollten sie die Polizei anrufen. „Die Flut fiktiver US-Serien, in denen Menschen per Kaution auf freien Fuß kommen, trägt dazu bei, dass manche Leute den Betrügern auf den Leim gehen“, sagt Müller.

Der Schwindel fliegt oft auf, wenn bei Bankmitarbeitern die Alarmglocken schrillen. In einem Fall glaubte eine 93-Jährige aus Jena in der vorigen Woche den Lügen. Die Hausbank unterband aber die anberaumte Geldabhebung von 20.000 Euro.

