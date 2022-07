Schokopudding an Wände geworfen: Mutmaßlicher Täter verstrickt sich in Widersprüche

Eisenberg. Ein 24-Jähriger soll für eine Reihe von Sachbeschädigungen im Saale-Holzland-Kreis verantwortlich sein. So kam die Polizei dem Puddingwerfer auf die Spur.

In den vergangenen Wochen sind mindestens zehn Mal Häuser und Verkehrschilder im nördlichen Saale-Holzland-Kreis mit Bechern mit Schokoladenpudding beworfen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um Sachbeschädigung.

In der Nähe der Tatorte sei stets ein dunkler Renault gesichtet worden. Am Mittwochabend fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Renault in Eisenberg auf. Die Polizei kontrollierte den Fahrer und das Auto und fand unterschiedliche Waren, unter anderem auch Puddingbecher.

Als die Polizei den 24-Jährigen nach der Herkunft der Waren fragt, verstrickte er sich immer mehr in Widersprüche und gab schließlich die Taten zu. Es ergaben sich auch Hinweise auf einen zweiten Täter.

