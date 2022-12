Im Saale-Orla-Kreis hat ein 15-Jähriger die Jacken seiner Mitschüler in Brand gesetzt.

Schüler zündet im Saale-Orla-Kreis Jacken von Mitschülern an

Oppurg. Ein Schüler hat mehrere Jacken seiner Mitschüler per Feuerzeug angezündet. Seine Erklärung, wie es dazu gekommen war.

Wie am Dienstag bekannt wurde, hatte ein Schüler aus Oppurg am Montagvormittag mehrere Jacken seiner Mitschüler angezündet. Der 15-Jährige hatte offensichtlich wahllos die an der Garderobe aufgehängten Jacken mit einem Feuerzeug beschädigt und mit Brandlöchern versehen. Angeblich hatte ihn ein 16-Jähriger dazu angestiftet. Das Feuerzeug wurde polizeilich sichergestellt. Zudem wurde eine Strafanzeige aufgrund der Sachbeschädigung durch Brandlegung erstattet.

Beide Schüler sind von der Regelschule zunächst suspendiert worden.

