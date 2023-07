Schütze einer Schreckschusspistole in Südthüringen gesucht

Meiningen. In Südthüringen war ein Mann mit einer Schreckschusspistole unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Ein bislang unbekannter Täter schoss Sonntagnacht gegen 4.10 Uhr in der Unteren Kaplaneistraße in Meiningen fünf Mal mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Wie die Polizei mitteilte konnte ein Zeuge die Tat mit seinem Hand filmen.

Bislang führte die Suche nach dem Schützen ins Leere. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Telefon: 03693/591-0).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.