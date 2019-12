Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulbus fährt gegen Zaun

Ein mit etwa 30 Schülern besetzter Schulbus ist am Freitagmorgen in Weißensee gegen einen Zaun gefahren. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, wollte die 30-jährige Busfahrerin in die Buswendeschleife vor einer Schule fahren, als der Bus hierbei ins Rutschen geriet. Zum Glück wurde keiner der Insassen verletzt. Am Zaun und Bus kam es zu insgesamt 1600 Euro Sachschaden.