Schwelbrand in Oberheldrungen - 5000 Euro Sachschaden

Am Sonntag kam es gegen 13 Uhr zu einem Schwelbrand in Oberheldrungen (Kyffhäuserkreis). Der Rauch entwickelte sich von einem Keller in einem Gebäude am Unterbach aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach ersten Erkenntnissen der Rettungskräfte führte ein technischer Defekt an einer Camping-Kochplatte zu dem Schwelbrand, zu dem vier Wehren aus der Umgebung anrückten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro.

