Meuselwitz. Schwer verletzt wurde eine 37 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Meuselwitz.

Schwer verletzt: Joggende Frau von Auto erfasst

Wie die Polizei am Sonntag informiert ereignete sich der Verkehrsunfall am Freitagmittag in Meuselwitz in der Luckaer Straße am Abzweig nach Schnauderhainichen. Demnach soll hier eine joggende 37 Jahre alte Frau beim Überqueren der Straße nicht auf den Verkehr geachtet haben.

Eine 63-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Joggerin. Dadurch schleuderte sie über die Motorhaube des Fahrzeugs und schlug anschließend auf der Straße auf. Sie wurde anschließend schwer verletzt ins Klinikum nach Altenburg gebracht.