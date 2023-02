Der Lkw-Fahrer fuhr auf einen anderen Sattelzug auf und starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Schwerer Lkw-Unfall auf A9: 48-jähriger Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

A9/Höhe Droyßig. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer ist nach einem Unfall auf der A9 an seinen schweren Verletzungen verstorben. Er war auf einen anderen Sattelzug aufgefahren.

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist am Mittwoch auf der A9 eine Person ums Leben gekommen.

Kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt in Fahrtrichtung Berlin ist es laut Autobahnpolizeiinspektion am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw gekommen. Ein 48-Jähriger war aus bislang ungeklärter Ursache auf den Sattelzug eines 40-Jährigen, der verkehrsbedingt halten musste, aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Lkw lebensbedrohlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 31.000 Euro. Die Fahrbahn Richtung Berlin musste in diesem Bereich für 4,5 Stunden komplett gesperrt werden.

Der Abschnitt der Autobahn musste für 4,5 Stunden komplett gesperrt werden. Foto: Autobahnpolizeiinspektion

