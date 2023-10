Schwerer Unfall auf A4 - 63-Jähriger prallt gegen Lkw und stirbt

Hörselberg-Hainich. Bei einem Unfall auf der A4 bei Eisenach ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben war der 63-Jährige auf einen Lkw aufgefahren.

Ein 63 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall auf der A4 bei Hörselberg-Hainich ums Leben gekommen. Er sei mit seinem Wagen am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Sättelstädt und Eisenach-Ost nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen abgekommen und dort auf einen stehenden Lkw geprallt, berichtete die Polizei am Mittwochmorgen. Der Mann wurde demnach in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr habe ihn befreit, doch er sei noch am Unfallort verstorben. Der 52 Jahre alte Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt.

Der 52-Jährige fuhr laut Polizei mit seinem Sattelzug von einer Raststätte auf die A4 und hielt dort auf dem Beschleunigungsstreifen. Ersten Erkenntnissen zufolge vermutete er einen technischen Defekt am Fahrzeug. Warum der Autofahrer von seiner Spur abkam, sei bislang ungeklärt. Die Autobahn war an der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt.

