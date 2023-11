Schwerer Unfall auf A4 bei Schmölln: Autofahrer wird lebensbedrohlich verletzt

Schmölln. Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn ist Freitagmorgen ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden.

Ein Mann ist Freitagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A4 Höhe der Anschlussstelle Schmölln in Fahrtrichtung Frankfurt am Main lebensbedrohlich verletzt worden. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr dort mit seinem VW vom Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Schmölln direkt auf den linken Fahrstreifen der Hauptfahrbahn. Dabei übersah er einen sich nähernden BMW.

Der 42-jährige Fahrer im BMW konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und fuhr auf den VW auf. Durch den Zusammenstoß wurde ein drittes Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen beschädigt. Der BMW schleuderte in den rechten Fahrstreifen, wo es zu einer weiteren Kollision mit einem Lkw kam.

Der Fahrer im VW wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Der Fahrer im BMW wurde leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden von 50.000 Euro, die Fahrbahn musste mit einer Kehrmaschine gereinigt werden.

Wegen der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main für eine Stunde und 45 Minuten und die Fahrbahn Richtung Dresden für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.

