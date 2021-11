Schwerer Unfall in Gera: Fußgänger stirbt im Krankenhaus

Gera. Der bei einem Verkehrsunfall in Gera schwer verletzte Fußgänger erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung Heidecksburgstraße/Thüringer Straße. Wie die Polizei mitteilte, war hier ein 66-jähriger Fußgänger von einem Fiat-Transporter erfasst worden. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen, vom Notarzt musste er noch vor Ort reanimiert werden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er trotz umfangreicher Rettungsmaßnahmen starb.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei überquerte der Fußgänger zum Unfallzeitpunkt die Thüringer Straße entlang der Fußgängerfuhrt, wobei er aus Richtung Heidecksburgstraße kam.

Der Transporter, dessen Fahrer ebenfalls ins Krankenhaus kam, wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an. Die Thüringer Straße war für längere Zeit gesperrt.

Die Geraer Polizei sucht weiter nach Zeugen unter der Tel. 0365 / 829-0.