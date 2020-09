Schwerer Unfall mit Kehrmaschine in Schmölln

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 8.35 Uhr in der Crimmitschauer Straße in Schmölln. Der 37-jährige Fahrer einer Kehrmaschine berührte aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve den Bordstein und kam mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kollidierte der Kehrmaschinenfahrer mit einem Baum.

Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und musste in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden. An der Kehrmaschine entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat die Altenburger Polizei aufgenommen.

