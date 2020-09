SEK-Einsatz nach häuslicher Gewalt - 25-Jähriger durch Schüsse verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in Lengfeld im Landkreis Hildburghausen ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann angeschossen worden.

Lengfeld/Erfurt. Mit einer Axt hat ein Mann in Südthüringen Polizisten bedroht - ersten Erkenntnissen zufolge nach einem Familienstreit. Daraufhin stürmten SEK-Beamte die Wohnung in Lengfeld.

Bei einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei ist ein 25-Jähriger durch Schüsse verletzt worden. Wie die Polizei in Erfurt am Mittwoch mitteilte, war er mit einer Axt auf Beamte losgegangen, die den Angaben zufolge für eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt am Dienstagabend dessen Personalien feststellen wollten. Auch eine Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes und Spezialkräfte wurden eingesetzt. Als der 25-Jährige die Axt dennoch nicht habe weglegen wollen, sei der Zugriff erfolgt, wie es hieß. Zu der Tat kam es in Lengfeld im Süd-Westen von Thüringen. Der Mann wurde in das Krankenhaus nach Suhl gebracht und dessen Zustand als „stabil“ bezeichnet.

Eine Frau aus Lengfeld (Kreis Hildburghausen) hatte die Polizei gerufen, die laut den Beamten bei Streitigkeiten mit dem 25-Jährigen leicht verletzt wurde. Dieser hatte sich daraufhin im Haus der Frau im Veßraer Weg, für das er Hausverbot hatte, verbarrikadiert. Als sich die Beamten gewaltsam Zutritt zu dem Raum verschafften, waren sie von dem Mann mit der Axt empfangen worden.

Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

