Selbstständig gemacht: Bus rollt mit angezogener Handbremse vor Haus

Steinbach-Hallenberg. Ein fahrerloser Linienbus hat am Mittwochabend in Steinbach-Hallenberg einen Hausvorbau gerammt. Der 59-jährige Fahrer hatte zuvor eine Fehlermeldung erhalten.

Mittwochabend war ein 59-Jähriger mit einem Linienbus auf der Altersbacher Straße in Steinbach-Hallenberg unterwegs. Plötzlich zeigte der Bus eine Fehlermeldung an, so dass der Mann das Fahrzeug anhielt.

Er zog die Handbremse an und schaute nach besagtem Fehler, der sich laut Meldung außerhalb des Busses befinden sollte. Gerade als er den Bus verlassen hatte, setzte sich dieser trotz angezogener Handbremse in Bewegung und rollte gegen den Vorbau eines Hauses.

Zum Unfallzeitpunkt waren glücklicherweise keine Personen im Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 15.000 Euro.

