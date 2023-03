Serie von Ladendiebstählen im Raum Saalfeld - 13-Jähriger unter den Tätern

Saalfeld Die Polizei muss am Dienstag gleich in drei Fällen eingreifen - zweimal sind Geschäfte im Gewerbegebiet die Tatorte.

Zu einer Häufung von Ladendiebstählen kam es zu Wochenbeginn im Raum Saalfeld. Gleich dreimal wurden die Beamten der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld am Dienstag zu Vorfällen gerufen.

Gegen 9.10 Uhr wurde durch eine Mitarbeiterin eines Geschäftes, welches sich in der Straße Mittlerer Watzenbach befindet, bekannt, dass bereits am Vortag sowohl eine Stichsäge als auch ein Messgerät durch unbekannte Täter gestohlen wurde.

47-Jähriger bedroht Ladendetektiv mit Worten

Weiterhin kam es in Unterwellenborn in einem dortigen Einkaufsladen zu einem Diebstahl durch einen 47-Jährigen. Der Beschuldigte wurde durch einen Ladendetektiv bei der Tathandlung beobachtet und daraufhin vor Ort festgehalten. Die Polizei wurde zur Unterstützung gerufen, da der 47-Jährige den Ladendetektiv verbal bedrohte.

Gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei dann zu einem weiteren Ladendiebstahl in einem Laden in der Straße Mittlerer Watzenbach in Saalfeld gerufen. Dort wurde ein 13-jähriger Junge durch eine Mitarbeiterin festgehalten, nachdem dieser versuchte, eine Zange sowie eine Süßigkeit zu stehlen. Der Minderjährige konnte nach erfolgter Anzeigenaufnahme an den ebenfalls im Laden befindlichen Vater übergeben werden.

