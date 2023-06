Sieben Verletzte bei vier Unfällen innerhalb von 16 Stunden in Saalfeld-Rudolstadt

Blick auf das Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach in Saalfeld. An dem Kreisverkehr am Cröstener Weg in der Bildmitte oben gab es am Montag einen Unfall mit vier Verletzten.

Saalfeld. Polizei seit Montag in Döschnitz, Goßwitz, Hohenwarte und dem Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach in Saalfeld im Einsatz.

Alle Hände voll zu tun hatten die Beamten der Saalfelder Polizei in den vergangenen 24 Stunden. Bei gleich vier Unfällen mit verletzten Personen waren sie seit Montag im Einsatz.

Der vorläufig letzte und folgenschwerste Unfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag gegen 1.20 Uhr, als der 21-jährige Fahrer eines PKW BMW in Saalfeld in den Kreisverkehr Am Cröstener Weg fuhr. Hier, mitten im Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum und ein Verkehrsschild. Nach dem Aufprall überschlug sich das Fahrzeug einmal und kam auf dem Gehweg links neben der Fahrbahn, auf den Rädern stehend, zum Stillstand. Der Fahrer sowie seine drei Insassen wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Motorradfahrer und ein Kind unter den Unfallopfern

Am Montag, gegen 22.50 Uhr, befuhr der 37-jähriger Fahrer eines Pkw in Döschnitz die Ortsstraße in Richtung Rohrbach. Hier kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Laternenmast und einen Zaun. Durch die Kollision kippte das Fahrzeug auf die linke Fahrzeugseite und rutschte noch ca. zwei Meter seitlich über die Fahrbahn, bevor es schließlich quer zur Fahrbahn liegen blieb. Der Fahrer zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Zaun und den Laternenmast entstand erheblicher Sachschaden.

Am Montag, gegen 9.30 Uhr, befuhr der 25-jährige Fahrer eines Pkw in Hohenwarte die Betriebsstraße in Richtung Vattenfall. Dabei beachtete er einen von rechts kommenden 61-jährigen Motorradfahrer nicht und stieß mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am selben Tag, gegen 17.30 Uhr, fuhr schließlich ein neunjähriger Junge mit seinem Fahrrad in Goßwitz auf die Straße Weg der Einheit auf. Dabei beachtete er den Fahrzeugverkehr offenbar nicht und stieß mit einem Pkw zusammen. Das Kind wurde zum Glück nur leicht verletzt. Am Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden.

