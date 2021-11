Siebenjähriger Junge von Gedenkkreuz erschlagen

In einem Ortsteil von Büren ist ein Junge beim Spielen von einem Steinkreuz erschlagen worden. (Symbolbild)

Büren-Brenken. Ein siebenjähriger Junge ist am Donnerstagnachmittag in Nordrhein-Westfalen beim Spielen von einem Steinkreuz erschlagen worden.

Im Ortsteil Brenken der nordrhein-westfälischen Stadt Büren ist am Donnerstagnachmittag ein Siebenjähriger beim Spielen an einem Gedenkkreuz tödlich verunglückt.

Der Junge spielte nach Angaben der Polizei gegen 16.15 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Jungen (6) an dem Gedenkkreuz, das unmittelbar neben der Straße Loretoberg in Hanglage auf einem Betonpodest aufgestellt war.

Kreuz aus Sandstein bricht ab und stürzt auf Jungen

Aus bislang ungeklärter Ursache brach das knapp 90 Zentimeter hohe Steinkreuz vom Sandsteinsockel und stürzte vom Betonpodest. Das schwere Kreuz fiel auf den Siebenjährigen, der dabei schwerste Verletzungen erlitt.

Der jüngere Junge meldete sich laut Polizei sofort bei seinen Eltern, die sich in unmittelbarer Nähe zum Unglücksort aufhielten. Sie eilten dem Verunglückten zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Neben Notarzt und Rettungswagen wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Zwei Notärzte und mehrere Rettungssanitäter führten vergeblich Reanimationsmaßnahmen durch. Der Junge verstarb noch am Unglücksort.

Die Feuerwehr setzte Notfallseelsorger zur Betreuung von Angehörigen, Zeugen und Rettungsbeteiligten ein.

Die Polizei nahm noch am Abend die Untersuchungen zur Unglücksursache auf und sicherte die Spuren am Unglücksort. Das Sandsteinkreuz wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

