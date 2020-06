Eine 15-Jährige ist in Eisenberg schwer verletzt worden (Symbolfoto).

Eisenberg. Bei einem Unfall in Eisenberg ist eine 15-jährige Simson-Fahrerin schwer verletzt worden.

Simson-Fahrerin wird bei Kollision mit Post-Transporter schwer verletzt

Bei einem Unfall am Freitag gegen 17 Uhr ist in Eisenberg eine junge Simson-Fahrerin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, musste in der Friedrich-Ebert-Straße an der Fußgängerampel ein Transporter der Deutschen Post bei rot anhalten. Die unmittelbar dahinter fahrende 15-jährige Fahrerin einer Simson S 50 beachtete dies nicht und fuhr mit voller Wucht gegen den Transporter.

Durch den Aufprall wurde die junge Frau durch die Heckscheibe des Transporters geschleudert. Sie musste mit schweren Verletzungen in das Klinikum nach Jena gebracht werden.

Die 55-jährige Fahrerin des Post-Transporters erlitt einen Schock.

