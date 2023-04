Sitzendorfer Sexualstraftäter in Erfurt entflohen

Der Spielplatz in Sitzendorf. Auch in seinem Umfeld sollen sich einige der Vorfälle zugetragen haben.

Erfurt/Sitzendorf Polizei bittet dringend um Hinweise, sobald der Flüchtige gesichtet wird. So wird der 44-Jährige gegenwärtig beschrieben.

Ein 44-jähriger Strafgefangener, der 2017 in Sitzendorf für erhebliche Unruhe sorgte, ist am Donnerstag aus einem Übergangswohnheim geflüchtet. Die Polizei hat ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Die Thüringer Polizei fahndet seit Donnerstag nach dem flüchtigen 44-jährigen Strafgefangenen Frank Hoffmann.

Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Sexualstraftäter am Donnerstag gegen 8.30 Uhr aus einem Übergangswohnheim für Strafgefangene in Erfurt. Am selbigen Tag sollte er in ein Landesfachkrankenhaus überstellt werden. Alle bisherigen umfangreichen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Gefangenen. Zuletzt war Frank Hoffmann mit einer schwarzgrünen Camouflagehose, einer schwarzen Lederjacke und einem neongrünem Basecap bekleidet. Weiterhin trägt er auffällig viele Goldketten um seinen Hals.

Strafgefangener wird als gefährlich eingeschätzt

Allerdings könnte der Strafgefangene nach Angaben der Polizei seine Bekleidung gewechselt haben, hier komme auch Frauenbekleidung in Betracht, heißt es.

Frank Hoffmann ist ca. 1,80 m groß,

wiegt ungefähr 90 Kilo,

trägt eine Glatze

und hat eine kleine Narbe über der rechten Augenbraue.



Hier hat die Polizei ein Foto des Mannes veröffentlicht. Ein möglicher Aufenthalt im Raum Erfurt ist nicht auszuschließen und gilt als wahrscheinlich. Ein thüringenweiter Aufenthalt ist jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen.

Sachdienliche Hinweise an jede Polizeidienststelle

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Strafgefangenen machen oder hat diesen am Donnerstag gesehen? Diese können Sie an jede Polizeidienststelle oder unter der Rufnummer 0361/7443-0 mit Angabe der Vorgangsnummer 0094633/2023 richten.

Sollten Sie Herrn Hoffmann sehen, informieren Sie unverzüglich die Polizei, und handeln Sie in keinem Fall eigeninitiativ. Der Strafgefangene gilt als gefährlich und könnte unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehen.

